Студія Вашингтон. Як у Каліфорнії від пожеж рятують секвої?

Сьогодні в Студії Вашингтон. Одразу шість великих лісових пожеж продовжують палати у Каліфорнії, зокрема і в національному парку Секвоя, де ростуть одні із найстаріших і найбільших на планеті дерев. Як вогнеборці захищають тисячолітні дерева? Батька співачки Брітні Спірс відсторонили від опікунства над приватними і бізнес-справами доньки.