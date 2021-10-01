Студія Вашингтон. Як у Каліфорнії від пожеж рятують секвої?
Сьогодні в Студії Вашингтон. Одразу шість великих лісових пожеж продовжують палати у Каліфорнії, зокрема і в національному парку Секвоя, де ростуть одні із найстаріших і найбільших на планеті дерев. Як вогнеборці захищають тисячолітні дерева? Батька співачки Брітні Спірс відсторонили від опікунства над приватними і бізнес-справами доньки.
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