Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. Зупинка Газпромом транзиту газу через Україну до Угорщини. Україна вимагає реакції США та Німеччини.

Час-Тайм. Зупинка Газпромом транзиту газу через Україну до Угорщини. Україна вимагає реакції США та Німеччини.
Embed
Час-Тайм. Зупинка Газпромом транзиту газу через Україну до Угорщини. Україна вимагає реакції США та Німеччини.

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Застосування закону про олігархів має бути юридично обґрунтованим та неупередженим, - голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про арешт колишнього президента Міхеїла Саакашвілі. Чому Литва наказала своїм урядовцям позбутися китайських телефонів Ксайомі та Хуавей? Вже до кінця дня усі освітяни міста Нью-Йорк мають отримати принаймні першу дозу вакцини від коронавірусу або залишитися без роботи. Тисячі невакцинованих медпрацівників таки отримали першу дозу щеплення у Нью-Йорку.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG