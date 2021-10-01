Час-Тайм. Зупинка Газпромом транзиту газу через Україну до Угорщини. Україна вимагає реакції США та Німеччини.
В ефірі Час-Тайм. Застосування закону про олігархів має бути юридично обґрунтованим та неупередженим, - голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про арешт колишнього президента Міхеїла Саакашвілі. Чому Литва наказала своїм урядовцям позбутися китайських телефонів Ксайомі та Хуавей? Вже до кінця дня усі освітяни міста Нью-Йорк мають отримати принаймні першу дозу вакцини від коронавірусу або залишитися без роботи. Тисячі невакцинованих медпрацівників таки отримали першу дозу щеплення у Нью-Йорку.
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