Студія Вашингтон. Як у Нью-Йорку працює примусове щеплення від Ковід

Сьогодні у Студії Вашингтон. Вже до кінця дня усі освітяни міста Нью-Йорк мають отримати принаймні першу дозу вакцини від коронавірусу або залишитися без роботи. Американські сенатори сподіваються побачити чесні вибори і спокійний день голосування у Грузії.