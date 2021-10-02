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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Як у Нью-Йорку працює примусове щеплення від Ковід

Студія Вашингтон. Як у Нью-Йорку працює примусове щеплення від Ковід
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Студія Вашингтон. Як у Нью-Йорку працює примусове щеплення від Ковід

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Вже до кінця дня усі освітяни міста Нью-Йорк мають отримати принаймні першу дозу вакцини від коронавірусу або залишитися без роботи. Американські сенатори сподіваються побачити чесні вибори і спокійний день голосування у Грузії.

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