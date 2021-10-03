На місцевих виборах у Грузії перемагає правляча партія

Згідно з попередніми результатами, отриманими грузинської Центральною виборчою комісією, на муніципальних виборах 2 жовтня з 46.7% лідирує правляча партія країни «Грузинська мрія».

На другому місці - партія екс-президента Міхеїла Саакашвілі «Єдиний національний рух» (ЄНР) c 30.7%. На третьому місці партія колишнього премєр-міністра «За Грузію» Георгія Гахарії з 7,8% голосів.

У той же час в 20 муніципалітетах, де жоден кандидат в мери не зміг набрати більше 50% голосів, 30 жовтня пройде другий тур.

За даними, отриманими в 20 муніципалітетах на пропорційних виборах до місцевих органів влади, ЄНР лідирує в 11 містах, а кандидати від правлячої партії - в 9.

При цьому «Грузинська мрія» отримала більшість голосів у 44 муніципалітетах.

У Тбілісі також пройде другий тур, в якому візьмуть участь нинішній мер, генсек «Грузинської мрії» Каха Каладзе і голова партії Саакашвілі, Ніканор Мелія.

Згідно з попередніми результатами, 2 жовтня Каладзе набрав 45% голосів, а Мелія - 34%.

До теперішнього моменту оброблено 99, 97% бюлетенів.

За даними ЦВК, явка 2 жовтня склала 51,92%.

У суботу спостерігачі від ОБСЄ оприлюднили заяву, де йдеться, що місцеві вибори у Грузії були «затьмарені широкомасштабними та послідовними звинуваченнями у залякуваннях, купівлі голосів та тиску на кандидатів та виборців».

Напередодні виборів прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про арешт колишнього президента Міхеїла Саакашвілі, який раніше заявив про повернення до країни. У Грузії проти Саакашвілі винесені вироки у кримінальних справах.

Речник Держдепу заявив "Голосу Америки", що у відомстві поінформовані про повідомлення про затримання екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі після прибуття до тієї країни, і уважно слідкують за ситуацією.

"Ми закликаємо владу Грузії забезпечити справедливе ставлення до пана Саакашвілі, у відповідності до законів Грузії та міжнародних зобов'язань Грузії щодо прав людини", - відзначив речник Держдепу.

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