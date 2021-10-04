Світові лідери реагують на журналістське розслідування офшорів – Pandora Papers

Через кілька годин принаймні вісім урядів прореагували на оприлюднення Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ) розслідування, що розкриває оборудки політиків, підприємців та держпосадовців.

Як пише видання Washington Post, чеський премєр-міністр Анжей Бабіш, який змагається за переобрання на посаді наступного тижня, в неділю заявив, що звинувачення проти нього у Pandora Papers – це лише спроба вплинути на вибори. Поліція Чехіі вже заявила у понеділок, що буде «реагувати» на розслідування, де стверджується, що у 2009 році Бабіш придбав за 22 мільйони, використавши компанії-оболонки та приховавши ідентичність нового власника, замок у французьких Каннах з кінотеатром та двома басейнами.

У дописі в Твіттер чеська поліція повідомила, що розслідування буде стосуватися не лише премєр-міністра, але і всіх «громадян Чехії, які згадані у публікації ICIJ».

Сам Бабіш заявляє, що не робив нічого незаконного чи поганого, додавши, що він заплатив всі податки та назвавши звинувачення проти нього абсурдними та спробою вплинути на вибори.

Прореагували на оприлюднене розслідування, де фігурує і президент Зеленський, і в Україні. Так, Ірина Венедиктова, яка очолює Генеральну прокуратуру України, у дописі на особистій сторінці у Facebook написала, що оприлюднений журналістами Slidstvo.Info матеріал «не став і не міг стати сюрпризом» для неї та для її колег і при цьому пише про «знак питання» стосовно достовірності матеріалу. Венедиктова у тому дописі не згадує президента Зеленського і не торкається можливості розслідування даних, що чільні українські посадовці можуть приховувати свої статки від податків.

Але вона розлого пише про розслідування діяльності Приватбанку, яким колись володів мільярдер Ігор Коломойський, і наполягає, що вона «особисто взяла на себе відповідальність зсунути з мертвої точки розслідування цих кримінальних проваджень».

Кремль, пише видання Washington Post, відкинув звинувачення проти тісного кола соратників президента Путіна, яке за даними ICIJ має близько 3,700 офшорних компаній з 4,400 власниками, що є російськими громадянами. Серед них 46 російських олігархів та 19 російських політиків. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у понеділок, що розслідування ICIJ не має довіри, а також заперечив, що члени близького до президента Путіна кола осіб приховують гроші за кордоном. «Важко зрозуміти, що це за інформація, про що йдеться, тут багато відкритих питань. Важко зрозуміти, як цій інформації можна довіряти», - сказав Пєсков у понеділок.

Лівійський премєр-міністр Наджіб Мікаті, який, за даними журналістів-розслідувачів через свою базовану в Монако компанію M1 Group, проводив інвестиційні операції своєї офшорної компанії в Панамі Hessville Investment, заявив у понеділок, що його компанія дотримувалась всіх світових стандартів, а його статки були накопичені ще до його участі у політиці. Pandora Papers, пише Washington Post,розкрили, що у 2008 році компанія Мікаті Hessville Investment придбала в Монако об’єкти нерухомості на суму понад 10 мільйонів доларів.

До розслідування Pandora Papers було залучено понад 600 журналістів у 117 країнах та територіях – це наймасштабніше подібне розслідування, організоване Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів.

В матеріалі використані джерела Washington Post.

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