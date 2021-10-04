Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. Документи Пандори – головне про українську частину

Час-Тайм. Документи Пандори – головне про українську частину
Embed
Час-Тайм. Документи Пандори – головне про українську частину

No media source currently available

0:00 0:14:59 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Документи Пандори: подробиці журналістського розслідування щодо офшорів. Головне про розслідування української частини Документів Пандори: розповідь журналіста, який займався українською темою. Як Міжнародний Консорціум журналістських розслідувань проводив розслідування Документів Пандори і чи можна довіряти цим даним? Експериментальні таблетки проти коронавірусу від компанії Merck показали "вражаючі" результати, - головний імунолог США Ентоні Фаучі.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG