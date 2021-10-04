Час-Тайм. Документи Пандори – головне про українську частину

В ефірі Час-Тайм. Документи Пандори: подробиці журналістського розслідування щодо офшорів. Головне про розслідування української частини Документів Пандори: розповідь журналіста, який займався українською темою. Як Міжнародний Консорціум журналістських розслідувань проводив розслідування Документів Пандори і чи можна довіряти цим даним? Експериментальні таблетки проти коронавірусу від компанії Merck показали "вражаючі" результати, - головний імунолог США Ентоні Фаучі.