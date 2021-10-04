Документи Пандори підвищують важливість боротьби з корупцією на міжнародному рівні- Білий Дім

Згадка про президента Зеленського у розслідуванні офшорів, проведених Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів, не змінять діалогу між Києвом та Вашингтоном, але підвищує для президента Байдена важливість питання посилення фінансової прозорості у світі. Про це Голосу Америки під час брифінгу у Білому домі сказала речниця адмінітсрації Джен Псакі.

«Президент Байден відданий справі підвищення прозорості як в американській так і в міжнародній фінансових системах. Він наполягає на цьому в рамках своєї внутрішньому політики. Також на міжнародних форумах він зосередив увагу на важливості зрівняти правила гри, зменшити корупцію та переконатися, що ми робимо це як скоординоване міжнародне товариство. Я б не сказала, що ці звинувачення міняють діалог між Вашингтоном та Києвом. Скоріш, вони роблять це питання більш важливим на міжнародному порядку денному, - сказала Псакі.

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