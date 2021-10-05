Студія Вашингтон. Розслідування щодо офшорів – деталі, коментарі

Сьогодні в Студії Вашингтон. Міжнародний Консорціум журналістських розслідувань оприлюднив результати майже дворічного проекту під назвою Документи Пандори – деталі. За словами британського журналіста Люка Гардінґа, який брав участь у розслідуванні української частини Документів Пандори, досі український уряд та оточення Зеленського ігнорували усі запити розслідувачів. Британський економіст Тімоті Еш: гроші українських олігархів та політиків продовжують таємними річками текти на захід тому, що насамперед Українська влада ніяк цьому не заважає.