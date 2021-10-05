Час-Тайм. 40 держав ООН засудили РФ за порушення прав людини в Криму

В ефірі Час-Тайм. Еміне Джапарова в Женеві: Росія ще більше обмежує права людини в Криму. Відсторонення спікера Дмитра Разумкова - що означає таке різке охолодження відносин між ще чинним спікером, та політичною силою і президентом? Документи Пандори: реакція світових лідерів, які фігурують у новому журналістському розслідуванні. Скандал з Фейсбук: викривачка стверджує в Сенаті США, що алгоритми соцмережі в першу чергу мають на меті фінансову вигоду, навіть якщо це загрожує громадській безпеці.