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Час-Time

Час-Тайм. 40 держав ООН засудили РФ за порушення прав людини в Криму

Час-Тайм. 40 держав ООН засудили РФ за порушення прав людини в Криму
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Час-Тайм. 40 держав ООН засудили РФ за порушення прав людини в Криму

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В ефірі Час-Тайм. Еміне Джапарова в Женеві: Росія ще більше обмежує права людини в Криму. Відсторонення спікера Дмитра Разумкова - що означає таке різке охолодження відносин між ще чинним спікером, та політичною силою і президентом? Документи Пандори: реакція світових лідерів, які фігурують у новому журналістському розслідуванні. Скандал з Фейсбук: викривачка стверджує в Сенаті США, що алгоритми соцмережі в першу чергу мають на меті фінансову вигоду, навіть якщо це загрожує громадській безпеці.

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