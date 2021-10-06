Студія Вашингтон. Викривачка Фейсбук свідчить у Сенаті США
Сьогодні у Студії Вашингтон. Документи Пандори: реакція світових лідерів, які фігурують у новому журналістському розслідуванні. Компанія Фейсбук ставить власні прибутки вище за інтереси своїх корстувачів та суспільства. Про це заявила колишня працівниця Фейсбуку Френсіс Гауґен на слуханнях у Сенаті.
Випуски
-
жовтень 05, 2021
Студія Вашингтон. Розслідування щодо офшорів – деталі, коментарі
-
жовтень 02, 2021
Студія Вашингтон. Як у Нью-Йорку працює примусове щеплення від Ковід
-
жовтень 01, 2021
Студія Вашингтон. Як у Каліфорнії від пожеж рятують секвої?
-
вересень 30, 2021
Студія Вашингтон. 80-ті роковини трагедії Бабиного Яру
-
вересень 29, 2021
Студія Вашингтон. Як Португалія досягла високого рівня вакцинації?
-
вересень 28, 2021
Студія Вашингтон. Байден отримав третю дозу вакцини від коронавірусу