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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Викривачка Фейсбук свідчить у Сенаті США

Студія Вашингтон. Викривачка Фейсбук свідчить у Сенаті США
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Студія Вашингтон. Викривачка Фейсбук свідчить у Сенаті США

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Документи Пандори: реакція світових лідерів, які фігурують у новому журналістському розслідуванні. Компанія Фейсбук ставить власні прибутки вище за інтереси своїх корстувачів та суспільства. Про це заявила колишня працівниця Фейсбуку Френсіс Гауґен на слуханнях у Сенаті.

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