Студія Вашингтон. Викривачка Фейсбук свідчить у Сенаті США

Сьогодні у Студії Вашингтон. Документи Пандори: реакція світових лідерів, які фігурують у новому журналістському розслідуванні. Компанія Фейсбук ставить власні прибутки вище за інтереси своїх корстувачів та суспільства. Про це заявила колишня працівниця Фейсбуку Френсіс Гауґен на слуханнях у Сенаті.