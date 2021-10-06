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Час-Тайм. Напад на журналістів "Схем" – міжнародні заклики до розслідування

Час-Тайм. Напад на журналістів "Схем" – міжнародні заклики до розслідування
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Час-Тайм. Напад на журналістів "Схем" – міжнародні заклики до розслідування

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В ефірі Час-Тайм. НАТО вислав 8 співробітників місії Росії зі своєї штаб квартири у Брюсселі за ворожу діяльність. Кристалічну стіну плачу художниці Марини Абрамович відкрили до 80-тої річниці масових розстрілів у Бабиному Яру в Україні. Марк Цукерберг відкинув звинувачення колишньої своєї співробітниці Френсіс Гауґен; заявив, що потрібні нові закони, регулювання в інтернеті. Госпіталі у США беруть на роботу медсестер – роботів, через нестачу людей під час пандемії ковід-19. Як ТікТок сприяє зростанню випадків хвороби, подібної до синдрому Туретта серед дітей?

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