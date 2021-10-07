Студія Вашингтон. НАТО вислав 8 співробітників місії Росії у Брюсселі

Сьогодні у Студії Вашингтон. Напад на журналістів «Схем»– лунають міжнародні заклики до розлідування та покарання винних. Кристалічну стіну плачу художниці Марини Абрамович відкрили до 80-тої річниці масових розстрілів у Бабиному Яру в Україні.