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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. НАТО вислав 8 співробітників місії Росії у Брюсселі

Студія Вашингтон. НАТО вислав 8 співробітників місії Росії у Брюсселі
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Студія Вашингтон. НАТО вислав 8 співробітників місії Росії у Брюсселі

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Напад на журналістів «Схем»– лунають міжнародні заклики до розлідування та покарання винних. Кристалічну стіну плачу художниці Марини Абрамович відкрили до 80-тої річниці масових розстрілів у Бабиному Яру в Україні.

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