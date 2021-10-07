Час-Тайм. Разумков - ексклюзивно про свою відставку
В ефірі Час-Тайм. В ексклюзивному інтерв’ю Мирославі Гонгадзе екс-спікер заявив: перед голосуванням за відставку на його колишніх однопратійців тиснула Банкова, і що наступним кроком може бути позбавлення його депутатського мандату. Західні оглядачі коментують ситуацію. Як адвокат Костянтин Лікарчук бачить таємну фінансову діяльність президента Зеленського, розкриту у "Документах Пандори"? Офшори у США: чому неспрацювали суворі американські закони? Тиждень космосу: чого у космічній галузі, зокрема українській, досі бракує жінок?
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