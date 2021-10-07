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Дмитро Разумков: “наступним кроком може бути позбавлення депутатського мандату”. Відео

Дмитро Разумков: “наступним кроком може бути позбавлення депутатського мандату”. Відео
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Дмитро Разумков: “наступним кроком може бути позбавлення депутатського мандату”. Відео

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Верховна Рада відправила у відставку спікера Дмитра Разумкова. За це проголосували 284 депутати. Керівництво владної партії "Слуга Народу" стверджує, що політичні цілі і амбіції спікера взяли гору над законністю. Сам Дмитро Разумков, в ексклюзивному інтерв'ю Мирославі Гонгадзе заявив: перед голосуванням за відставку на його колишніх однопратійців тиснула Банкова, і що наступним кроком може бути позбавлення його депутатського мандату.

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