Дмитро Разумков: “наступним кроком може бути позбавлення депутатського мандату”. Відео

Верховна Рада відправила у відставку спікера Дмитра Разумкова. За це проголосували 284 депутати. Керівництво владної партії "Слуга Народу" стверджує, що політичні цілі і амбіції спікера взяли гору над законністю. Сам Дмитро Разумков, в ексклюзивному інтерв'ю Мирославі Гонгадзе заявив: перед голосуванням за відставку на його колишніх однопратійців тиснула Банкова, і що наступним кроком може бути позбавлення його депутатського мандату.