Консолідація влади чи демократичний процес? Вашингтонські експерти коментують усунення спікера Разумкова у Києві. Відео

Відставка спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова розпалила дискусії в Україні та викликала неоднозначні реакції в західних експертів. Голос Америки поспілкувався із колишнім головою українського парламенту, а також зібрав думки аналітиків у Вашингтоні. Дмитро Разумков переконаний, що з приводу його відставки на його однопартійців зі "Слуги народу" чинили тиск. Колишній посол США в Україні Джон Гербст не бачить у відставці Дмитра Разумкова жодних порушень. Своєю чергою, експертка Атлантичної Ради Мелінда Гарінг занепокоєна напрямком, у якому рухається Київ.