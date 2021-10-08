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Консолідація влади чи демократичний процес? Вашингтонські експерти коментують усунення спікера Разумкова у Києві. Відео

  • Голос Америки
Консолідація влади чи демократичний процес? Вашингтонські експерти коментують усунення спікера Разумкова у Києві. Відео
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Консолідація влади чи демократичний процес? Вашингтонські експерти коментують усунення спікера Разумкова у Києві. Відео

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Відставка спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова розпалила дискусії в Україні та викликала неоднозначні реакції в західних експертів. Голос Америки поспілкувався із колишнім головою українського парламенту, а також зібрав думки аналітиків у Вашингтоні. Дмитро Разумков переконаний, що з приводу його відставки на його однопартійців зі "Слуги народу" чинили тиск. Колишній посол США в Україні Джон Гербст не бачить у відставці Дмитра Разумкова жодних порушень. Своєю чергою, експертка Атлантичної Ради Мелінда Гарінг занепокоєна напрямком, у якому рухається Київ.

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