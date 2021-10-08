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Час-Тайм. У США можуть схвалити використання Pfizer для дітей

Час-Тайм. У США можуть схвалити використання Pfizer для дітей
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Час-Тайм. У США можуть схвалити використання Pfizer для дітей

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В ефірі Час-Тайм. У Женеві обиратимуть новий склад комітету ООН проти катувань. Україна вперше висунула свою кандидатуру на конкурс. Опозиційні журналісти із Філіппін і Росії, Марія Ресса і Дмітрій Муратов, стали лауреатами Нобелівської премії миру. Екологи намагаються очистити узбережжя Каліфорнії від забруднення і врятувати унікальну флору та фауну. Як у Чикаго успішно «працевлаштовують» котів.

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