Час-Тайм. У США можуть схвалити використання Pfizer для дітей
В ефірі Час-Тайм. У Женеві обиратимуть новий склад комітету ООН проти катувань. Україна вперше висунула свою кандидатуру на конкурс. Опозиційні журналісти із Філіппін і Росії, Марія Ресса і Дмітрій Муратов, стали лауреатами Нобелівської премії миру. Екологи намагаються очистити узбережжя Каліфорнії від забруднення і врятувати унікальну флору та фауну. Як у Чикаго успішно «працевлаштовують» котів.
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