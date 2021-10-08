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Україна вперше висунула свою кандидатуру на конкурс нового складу комітету ООН проти катувань. Відео

Україна вперше висунула свою кандидатуру на конкурс нового складу комітету ООН проти катувань. Відео
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Україна вперше висунула свою кандидатуру на конкурс нового складу комітету ООН проти катувань. Відео

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У російських взяницях фактично відновлюються практики табірних тортур сталінських часів - про це заявив адвокат Микола Полозов, який займається, зокрема, і справами українських політв`язнів. Так він відреагував на оприлюднення проектом Гулагу.нет цього тижня відеозаписів тюрмених катувань, які, як стверджується, сталися у Саратовській області Росії. Правозахисники кажуть - це лише дещиця масштабного архіву, який потрапив до їхніх рук. За цим фактом правоохоронні органи Росії порушили кримінальне провадження. Тим часом у Женеві вже в понеділок обиратимуть новий склад комітету ООН проти катувань. Україна вперше висунула свою кандидатуру на конкурс. Чи має шанси правозахисниця Олександра Матвійчук стани однією з 10 членів комітету, та чи доречна участь у ньому експертів із таких країн як Росія?

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