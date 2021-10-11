Час-Тайм. Обов’язкова вакцинація у США та Україні - деталі
В ефірі Час-Тайм. Нові вимоги вакцинації для низки професій оголосили напередодні і в Україні. Чи є підстави говорити, що Польща рухається в бік від ЄС? Вибори у Чехії – наслідки для України. Прорив у лікуванні коронавірусної інфекції може допомогти здійснити виробник ліків Мерк проти ковід-19. “Байконур” - новий документальний фільм про перегони за освоєння космосу між Радянським союзом та США на Такфлікс.
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Час-Тайм. У США можуть схвалити використання Pfizer для дітей
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жовтень 05, 2021
Час-Тайм. 40 держав ООН засудили РФ за порушення прав людини в Криму
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Час-Тайм. Документи Пандори – головне про українську частину
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