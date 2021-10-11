Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. Обов’язкова вакцинація у США та Україні - деталі

Час-Тайм. Обов’язкова вакцинація у США та Україні - деталі
Embed
Час-Тайм. Обов’язкова вакцинація у США та Україні - деталі

No media source currently available

0:00 0:14:59 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Нові вимоги вакцинації для низки професій оголосили напередодні і в Україні. Чи є підстави говорити, що Польща рухається в бік від ЄС? Вибори у Чехії – наслідки для України. Прорив у лікуванні коронавірусної інфекції може допомогти здійснити виробник ліків Мерк проти ковід-19. “Байконур” - новий документальний фільм про перегони за освоєння космосу між Радянським союзом та США на Такфлікс.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG