“Байконур” - новий документальний фільм про перегони за освоєння космосу між Радянським союзом та США на Такфлікс. Відео

Двоє українських відчайдухів Дмитро Громов та Ангел Ангелов подолали 50 кілометрів пустелі, ховаючись від російських військових, щоб потрапити у закриту зону космодрому “Байконур”. І все - для документального фільму про перегони за освоєння космосу між Радянським союзом та США. Нещодавно фільм став доступним на українській платформі Такфлікс.