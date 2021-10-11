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“Байконур” - новий документальний фільм про перегони за освоєння космосу між Радянським союзом та США на Такфлікс. Відео

“Байконур” - новий документальний фільм про перегони за освоєння космосу між Радянським союзом та США на Такфлікс. Відео
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“Байконур” - новий документальний фільм про перегони за освоєння космосу між Радянським союзом та США на Такфлікс. Відео

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Двоє українських відчайдухів Дмитро Громов та Ангел Ангелов подолали 50 кілометрів пустелі, ховаючись від російських військових, щоб потрапити у закриту зону космодрому “Байконур”. І все - для документального фільму про перегони за освоєння космосу між Радянським союзом та США. Нещодавно фільм став доступним на українській платформі Такфлікс.

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