Час-Тайм. Про що домовляється Вікторія Нуланд у Москві?
В ефірі Час-Тайм. Саміт Україна-ЄС: Україна та Європейський Союз підписали угоду про Спільний авіаційний простір. “Опівночі у Вашингтоні”: у США обговорюють невідомі раніше деталі телефонного дзвінка 2019-го року, між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Українська технологія друку кісток людини незабаром з’явиться в американських лікарнях. Понад 700 тисяч прапорців: Візуалізація масштабів трагедії КОВІД-19 у серці Вашингтона.
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жовтень 11, 2021
Час-Тайм. Обов’язкова вакцинація у США та Україні - деталі
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жовтень 08, 2021
Час-Тайм. У США можуть схвалити використання Pfizer для дітей
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жовтень 07, 2021
Час-Тайм. Разумков - ексклюзивно про свою відставку
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жовтень 05, 2021
Час-Тайм. 40 держав ООН засудили РФ за порушення прав людини в Криму
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жовтень 04, 2021
Час-Тайм. Документи Пандори – головне про українську частину