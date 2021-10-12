Час-Тайм. Про що домовляється Вікторія Нуланд у Москві?

В ефірі Час-Тайм. Саміт Україна-ЄС: Україна та Європейський Союз підписали угоду про Спільний авіаційний простір. “Опівночі у Вашингтоні”: у США обговорюють невідомі раніше деталі телефонного дзвінка 2019-го року, між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Українська технологія друку кісток людини незабаром з’явиться в американських лікарнях. Понад 700 тисяч прапорців: Візуалізація масштабів трагедії КОВІД-19 у серці Вашингтона.