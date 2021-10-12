700 тисяч прапорців: Візуалізація масштабів трагедії КОВІД-19 у серці Вашингтона. Відео

Майже 710 тисяч американців померли від ускладнень викликаних вірусом КОВІД-19. Це вже на 30 тисяч більше ніж кількість жертв іспанського грипу у США понад сто років тому. Аби люди могли осягнути масштаби трагедії, у Вашингтоні було встановлено 700 тисяч білих прапорців, кожен з яких символізував втрачене життя. Авторка ідеї сподівається, таким чином переконати людей у необхідності вакцинуватися, на чому наполягають інфекціоністи. До поля усіяного білими прапорцями прийшло чимало рідних померлих.