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Студія Вашингтон

Cтудія Вашингтон. Саміт Україна-ЄС – подробиці

Cтудія Вашингтон. Саміт Україна-ЄС – подробиці
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Cтудія Вашингтон. Саміт Україна-ЄС – подробиці

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Cьогодні Студія Вашингтон. Урсула фон дер Ляєн: Україна та ЄС продовжують глибше інтегрувати свої економіки. Перед візитом у Росію, Вікторія Нуланд заявила, що спілкувалася з керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком, щоб почути позицію України щодо вирішення конфлікту на Донбасі та імплементації Мінських угод.

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