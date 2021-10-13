Cтудія Вашингтон. Саміт Україна-ЄС – подробиці
Cьогодні Студія Вашингтон. Урсула фон дер Ляєн: Україна та ЄС продовжують глибше інтегрувати свої економіки. Перед візитом у Росію, Вікторія Нуланд заявила, що спілкувалася з керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком, щоб почути позицію України щодо вирішення конфлікту на Донбасі та імплементації Мінських угод.
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