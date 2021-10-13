Час-Тайм. Міністр оборони США відвідає Україну

В ефірі Час-Тайм. У США готуються до передачі в Україну трьох катерів берегової охорони США. Вікторія Нуланд завершила свій три-денний візит до Москви- результати переговорів. Білий дім проводить віртуальний саміт із протидії хакерським атакам за участю 30 країн, зокрема України. Blue Origin здійснила другий успішний політ на орбіту Землі із туристами.