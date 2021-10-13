Час-Тайм. Міністр оборони США відвідає Україну
В ефірі Час-Тайм. У США готуються до передачі в Україну трьох катерів берегової охорони США. Вікторія Нуланд завершила свій три-денний візит до Москви- результати переговорів. Білий дім проводить віртуальний саміт із протидії хакерським атакам за участю 30 країн, зокрема України. Blue Origin здійснила другий успішний політ на орбіту Землі із туристами.
Випуски
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жовтень 12, 2021
Час-Тайм. Про що домовляється Вікторія Нуланд у Москві?
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жовтень 11, 2021
Час-Тайм. Обов’язкова вакцинація у США та Україні - деталі
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жовтень 08, 2021
Час-Тайм. У США можуть схвалити використання Pfizer для дітей
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жовтень 07, 2021
Час-Тайм. Разумков - ексклюзивно про свою відставку
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жовтень 05, 2021
Час-Тайм. 40 держав ООН засудили РФ за порушення прав людини в Криму