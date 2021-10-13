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Час-Тайм. Міністр оборони США відвідає Україну

Час-Тайм. Міністр оборони США відвідає Україну
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Час-Тайм. Міністр оборони США відвідає Україну

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В ефірі Час-Тайм. У США готуються до передачі в Україну трьох катерів берегової охорони США. Вікторія Нуланд завершила свій три-денний візит до Москви- результати переговорів. Білий дім проводить віртуальний саміт із протидії хакерським атакам за участю 30 країн, зокрема України. Blue Origin здійснила другий успішний політ на орбіту Землі із туристами.

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