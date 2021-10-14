Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. США привітали українських воїнів зі святом

Час-Тайм. США привітали українських воїнів зі святом
Embed
Час-Тайм. США привітали українських воїнів зі святом

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. День захисників і захисниць України: "Сполучені Штати залишаються надійним партнером, і продовжать підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії". У Вашингтоні створили інсталяцію з прапорців на честь загиблих захисників України. В ОБСЄ прокоментували ситуацію на сході України. Реабілітація українських ветеранів закордоном та як собаки-компаньйони можуть у цьому допомогти.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG