Час-Тайм. США привітали українських воїнів зі святом

В ефірі Час-Тайм. День захисників і захисниць України: "Сполучені Штати залишаються надійним партнером, і продовжать підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії". У Вашингтоні створили інсталяцію з прапорців на честь загиблих захисників України. В ОБСЄ прокоментували ситуацію на сході України. Реабілітація українських ветеранів закордоном та як собаки-компаньйони можуть у цьому допомогти.