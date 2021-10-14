Час-Тайм. США привітали українських воїнів зі святом
В ефірі Час-Тайм. День захисників і захисниць України: "Сполучені Штати залишаються надійним партнером, і продовжать підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії". У Вашингтоні створили інсталяцію з прапорців на честь загиблих захисників України. В ОБСЄ прокоментували ситуацію на сході України. Реабілітація українських ветеранів закордоном та як собаки-компаньйони можуть у цьому допомогти.
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