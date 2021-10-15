Час-Тайм. США пом’якшують правила в’їзду для туристів
В ефірі Час-Тайм. Все, що потрібно знати про візит міністра оборони США до України. У Держдепі заявили, що США та ЄС підтвердили намір розпочати діалог сторін на високому рівні щодо Росії. Через пандемію у США виникла логістична криза у портах Каліфорнії, допомогти розв'язати яку взялися аж на рівні Білого дому. 75-річний Білл Клінтон вже перебуває під наглядом лікарів у відділенні інтенсивної терапії. Ультра-сучасні очищувачі повітря, роботи, які вбивають бактерії – у Маямі будують перший у світі хмарочос, готового до будь-якої пандемії.
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