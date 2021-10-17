Ердоган – США запропонували Туреччині продаж винищувачів F-16

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у неділю, що США запропонували продаж Туреччині винищувачів F-16 в обмін на інвестиції в програму F-35, з якої Анкара була виключена після купівлі у Росії систем протиракетної оборони. Про це повідомляє агентство Рейтер.

Раніше цього місяця агентство повідомляло, що Туреччина звернулась до США з проханням купити 40 винищувачів F-16 виробництва компанії Lockheed Martin і майже 80 комплектів для модернізації їх діючих військових літаків.

Спілкуючись з пресою перед своїм візитом до Західної Африки, Ердоган заявив, що Туреччина хоче повернутися до участі у програмі F-35, і що переговори у цьому питанні тривають.

«Ми заплатили 1,4 мільярда доларів у рамках програми F-35, і от що США запропонували в обмін на ці платежі. І щодо цього питання ми сказали, давайте зробимо всі необхідні кроки, щоб задовольнити оборонні потреби нашої країни», - сказав Ердоган, додавши, що нові винищувачі F-16 допоможуть розвинути флотилію країни.

Раніше Анкара замовила понад 100 літаків F-35, але у 2019 році США виключили Туреччину з цієї програми через купівлю нею у Росії систем S-400. Ця купівля також спричинила запровадження США санкцій проти Анкари у 2020 році. З того часу США неодноразово застерігали Туреччину проти купівлі у Росії зброї.

Анкара каже, що сподівається на покращення стосунків за адміністрації президента Байдена.

В матеріалі використані джерела Рейтер.

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