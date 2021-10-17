Керрі обговорюватиме кліматичну кризу в ході візитів до Мексики та Великої Британії

Спецпредставник США з питань клімату Джон Керрі на наступному тижні відвідає Мексику і Великобританію, щоб обговорити з колегами з урядів цих країн і представниками приватного сектора зусилля по боротьбі з кліматичною кризою.

Про це в неділю повідомив Держдепартамент США.

У повідомленні наголошується, що зустрічі Керрі «зміцнять двосторонні і багатосторонні дипломатичні зусилля США з питань клімату» напередодні конференції ООН з питань клімату (COP26), яка пройде в Глазго з 31 жовтня по 12 листопада.

В матеріалі використані джерела офіційного сайту Державного Департаменту США.

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