Державний секретар США: боротьба з кліматичною кризою вимагає колективних зусиль всіх країн

Держсекретар США Ентоні Блінкен у четвер виступив на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому питанням клімату та безпеки.

За словами Блінкена, президент США Джо Байден з першого дня перебування на посаді дав зрозуміти, що рішення кліматичної кризи є одним із пріоритетів його адміністрації, і доручив зробити відповідні зусилля ключовим елементом зовнішньої політики США.

«Ми враховуємо, як кожна двостороння і багатостороння взаємодія, кожне ухвалене нами політичне рішення вплине на нашу мету - зробити світ більш безпечним і стійким», - підкреслив держсекретар.

Він нагадав, що проблема змін клімату зачіпає практично всі аспекти життя, від сільського господарства до інфраструктури, від громадської охорони здоров'я до продовольчої безпеки. Як приклад він навів нещодавній руйнівний ураган «Іда», в результаті якого в США загинули десятки людей.

«Кліматичний криза не насувається. Вона вже тут», - підкреслив Блінкен.

За його словами, один із способів врегулювати цю кризу - допомогти іншим країнам зробити свій внесок.

«Ще у квітні президент Байден оголосив, що Сполучені Штати подвоять державне фінансування для країн, що розвиваються, які найбільше постраждали від кліматичної кризи. Раніше цього тижня, виступаючи тут в ООН, він оголосив, що ми будемо працювати з Конгресом США, щоб знову подвоїти цю суму. Ми закликаємо інші уряди активізувати ці інвестиції», - сказав він.

Блінкен зазначив, що ключову роль в цих зусиллях може зіграти і Рада Безпеки ООН.

«Визнавши, що це питання належить до компетенції Ради Безпеки, ми направимо міжнародній спільноті чіткий сигнал про серйозні наслідки змін клімату для нашої колективної безпеки», - зазначив він.

«І якщо ми хочемо досягти мети щодо стримування глобального потепління в межах 1,5 градусів Цельсія, кожна країна повинна буде поставити найамбітніші цілі», - продовжив держсекретар.

При цьому він зазначив, що зусилля щодо боротьби зі змінами клімату також створюють унікальну можливість: розширити доступ до недорогої чистої енергії, побудувати зелену інфраструктуру, створити добре оплачувані робочі місця.

«Все це могло б стати стимулом до довгострокового економічного зростання, обернути зростаючу нерівність всередині наших країн та між ними і поліпшити життя людей у всьому світі», - підкреслив Блінкен.

«Давайте будемо керуватися не лише страхом перед збитками, яких може завдати і вже завдала кліматична, але також і баченням всіх способів, у які наші заходи можуть реально поліпшити життя людей зараз і в майбутньому», - резюмував він.

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