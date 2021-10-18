Помер Колін Пауелл, 65-ий Держсекретар США

Колін Пауелл, перший темношкірий Держсекретар США, який очолював Державний департамент США при Джорджі Буші – молодшому, помер від ускладнень, викликаних COVID-19. Йому було 84 роки. Про це повідомила родина Пауелла у Фейсбуці.

Сім’я Пауелла зазначає, що він був повністю вакцинований.

«Ми втратили чудового і люблячого чоловіка, батька, дідуся і великого американця», – пишуть рідні Пауелла.

Світ втратив одного з найвидатніших лідерів в історії – так прокоментував новину про смерть Коліна Пауелла чинний міністр оборони США Ллойд Остін:

“Він був моїм ментором впродовж років. Він завжди знаходив для мене час, і я завжди міг звернутися до нього зі складними справами, він завжди давав гарні поради. Нам його, безумовно, не вистачатиме. В моєму серці ніби утворилася порожнеча. Перший афроамериканець-голова об’єднаного комітету начальників штабів. Перший афроамериканець-Держсекретар. Чоловік, якого поважали в усьому світі, і якого, якщо чесно, неможливо замінити. Колін Пауелл.»

Посольство США в Україні висловило сум з приводу смерті Пауелла, назвавши його справжнім лідером, першопроходьцем та другом України.

«Ми пам’ятаємо і шануємо його як очільника Державного департаменту США та його довгий шлях служіння нашому народу», - йдеться у дописі Посольства розміщеному у Фейсбуці.

Колишній американський дипломат назвав його перебування на посаді керівника Держдепартаменту ковтком свіжого повітря:

«Його фокус на інституціональних системах (доступ до інтернету на кожному робочому столі!) та на працівниках Держдепартаменту, не лише на політичних битвах (деякі з яких він не виграв) протягом його каденції у 2001-2005 були ковтком свіжого повітря та саме таким типом лідерства, якого Держдепартамент потребував 20 років тому, щоб оговтатись від шкоди, спричиненої партійними розбіжностями 90-их»

Дипломат пригадав візит Пауелла до України у 2005 році – його останній офіційний візит на посаді Держсекретаря, коли «понад сотні тисяч людей вітали прибуття Пауелла, після президента Чехії Вацлава Гавела та польського президента Александра Кваснєвського, як рок-зірки, що вийшла на сцену».

Генерал Колін Пауелл зробив кар’єру як професійний військовий. Воював у В’єтнамі. Став першим темношкірим американцем – радником президента з національної безпеки при Рональді Рейгані, головою Об’єднаного комітету начальників штабів при Джорджі Буші-старшому і держсекретарем при Джорджі Буші-молодшому.

Він фактично керував діями американських військових під час операції «Буря в пустелі», що завершилася в 1991 році розгромом військ Саддама Гуссейна і звільненням Кувейту.

На посаді держсекретаря на початку 2000-х років він намагався переконати міжнародну спільноту підтримати військову операцію США в Іраку, звинувачуючи режим Саддама Гуссейна в зберіганні зброї масового ураження.

Діяльність Пауелла на посаді держсекретаря викликала критику в самих США, і на другий термін президентства Буша він на посаді не залишився.

Пауелл на декількох виборах розглядався як можливий кандидат у президенти, проте відмовився балотуватися. Будучи республіканцем, Пауелл публічно дистанціювався від політики Дональда Трампа.

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