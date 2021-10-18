Росія зупиняє роботу своєї місії в НАТО і бюро НАТО в Москві

Росія з 1 листопада припиняє роботу свого постійного представництва при штабквартирі НАТО, а також інформаційного бюро НАТО в Москві, повідомив голова МЗС Росії Сергій Лавров.

За його словами, секретаріату НАТО повідомили про кроки російської сторони. Як заявив Лавров, у разі виникнення у НАТО питань до Росії, представники альянсу можуть звернутися до її посла в Бельгії. Міністр закордонних справ Росії не назвав умов можливого відновлення роботи місій.

Водночас у Північноатлантичному Альянсі наразі кажуть, що не отримували офіційних звернень від російської влади щодо припинення роботи представництва Москви в цій організації. Про це йдеться в коментарі речниці НАТО Оани Лунгеску, отриманому Радіо Свобода.

За її словами, в Альянсі зауважили коментарі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в медіа.

«Ми звернули увагу на коментарі міністра Лаврова в медіа, однак не отримували жодних офіційних повідомлень щодо питань, які він порушив», – повідомила Лунгеску.

Лавров назвав дії Росії відповіддю на позбачлення акредитації восьми співробітників російського постійного представництва в штабквартирі НАТО в Брюсселі. Загальна кількість російських дипломатів у представництві рішенням була скорочена вдвічі – з 20 до 10. За рішенням російської влади, не залишиться жодного.

Північноатлантичний альянс пояснював своє рішення тим, що позбавлені акредитації дипломати були співробітниками російських спецслужб і займалися недружньою діяльністю. Про рішення оголосили 6 жовтня, російським дипломатам дали час до кінця жовтня, щоб залишити Брюссель.

Речник Кремля Дмитро Пєсков тоді заявив, що у Москви більше немає ілюзій щодо можливості нормалізації відносин і відновлення діалогу з НАТО. «Скоріше, ці перспективи підривають практично повністю», – сказав він, висловивши думку, що реальні дії НАТО суперечать заявам альянсу.

Натомість у НАТО заявили, що політика альянсу щодо Росії залишається послідовною. «Ми посилили стримування і захист у відповідь на агресивні дії Росії і в той же час залишаємося відкритими для конструктивного діалогу», – заявив представник НАТО.

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