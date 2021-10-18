Час-Тайм. Україна - на крок ближче до отримання $700 млн. від МВФ
В ефірі Час-Тайм. Очільник Пентагона Ллойд Остін летить до Києва. В Україну прибула друга партія військової технічної допомоги від уряду США. Екслюзивне інтерв’ю з директоркою ЄБРР- чому без впровадження зелених технологій, Україна може втратити позиції на європейських ринках? Росія з листопада припиняє роботу свого постійного представництва при штаб-квартирі НАТО, а також інформаційного бюро НАТО у Москві. Країни ЄС обговорюють запровадження нових санкцій проти Білорусі через «штучне створення імміграційної кризи». «Не час вмирати» - найбільша в історії США виставка, присвячена фільмам про агента 007, відкрилася у Лос-Анджелесі.
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