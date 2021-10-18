Кар'єра Пауелла в збройних силах США стала легендою - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен в понеділок виступив з промовою в зв'язку з кончиною колишнього державного секретаря Коліна Пауелла.

«Коліна Пауелла люблять в Держдепартаменті», - сказав Ентоні Блінкен. Держсекретар Пауелл був справжнім лідером, підкреслив він.

Кар'єра Пауелла в збройних силах США стала легендою…Він був ... самим шановним американцем, який мав військову форму

У своєму виступі Блінкен зупинився на обох етапах роботи Коліна Пауелла як державного діяча - військовому і дипломатичному. «Кар'єра Пауелла в збройних силах США стала легендою…Він був ... самим шановним американцем, який мав військову форму», - зазначив він.

За словами Блінкена, саме військовий досвід допоміг Пауеллу стати винятковим за своїми якостями дипломатом. Він був ідейним, але не ідеологічно обмеженою людиною, підкреслив глава зовнішньополітичного відомства.

Світ втратив одного з найвидатніших лідерів, яких ми коли-небудь бачили

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив: «Світ втратив одного з найвидатніших лідерів, яких ми коли-небудь бачили. Альма втратила прекрасного чоловіка, сім'я втратила чудового батька, а я втратив чудову особистого друга і наставника. Він був моїм наставником протягом багатьох років. Він завжди знаходив для мене час, і я завжди міг звернутися до нього з важкими питаннями. У нього завжди знаходився відмінний рада».

Сенатор-республінакець Мітт Ромні написав в «Твіттері»: «Сьогодні країна втратила людину безстрашного мужності і неймовірною твердості характеру. Спадщина Коліна Пауелла як державного діяча і першопрохідника, відданого Америці і справі свободи, ще довго буде служити джерелом натхнення».

Спадщина Коліна Пауелла як державного діяча і першопрохідника, відданого Америці і справі свободи, ще довго буде служити джерелом натхнення

Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл в своїй заяві зазначив: «Складно уявити історію, більш типову для США: син ямайських іммігрантів, в дитинстві навчився говорити на їдиші від своїх сусідів в Бронксі, став чотиризірковий генералом в Армії США і служив в чотирьох президентських адміністраціях, в тому числі в якості радника з національної безпеки, а також став наймолодшим в історії головою Об'єднаного комітету начальників штабів і першим чорношкірим Держсекретарем».

«Будучи молодим офіцером, генерал Пауелл відважно і з гідністю служив на передовій. Як високопоставлений лідер він допомагав чотирьом президентам захищати нашу країну, представляти нас на світовій арені і прокладати курс в невизначені і неспокійні часи, в тому числі на межі століть і на початку глобальної війни з терористами, які не залишать Америку в спокої, навіть якщо ми залишимо їх в спокої. Сьогодні ми згадуємо і вшановуємо людину, яка дійсно присвятила усе своє життя служінню своїй країні», - продовжував він.

Зараз Америці потрібно більше таких лідерів, як він (Пауелл-ред. ГА) - людей, готових поставити країну вище партії і згуртувати націю

Член сенатського Комітету з міжнародних відносин сенатор-демократ Кріс Кунс в своїй заяві зазначив: «Я мав честь знати держсекретаря Пауелла протягом багатьох років, і я глибоко сумує через його кончину. Зараз Америці потрібно більше таких лідерів, як він - людей, готових поставити країну вище партії і згуртувати націю. Я завжди захоплювався його стратегічної проникливістю, його принципової відданістю своїй службі, його почуттям гумору і теплотою».

Екс-президент США Джордж Буш-молодший у своїй заяві зазначив: «Лора і я глибоко сумуємо з приводу смерті Коліна Пауелла. Він був великим державним діячем, починаючи з часів війни у В'єтнамі. Багато президентів покладалися на поради і досвід генерала Пауелла ... Президенти так поважали і цінували його, що він двічі удостоївся президентської Медалі свободи. Його дуже поважали в США і за кордоном».

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер зазначив: «Колін протягом багатьох років був видатною постаттю в американському військовому і політичному керівництві, людиною величезних здібностей і бездоганної порядності, а також надзвичайно приємною і сердечною людиною і відмінним співрозмовником з прекрасним почуттям гумору і самоіронії».

«З ним було дуже приємно працювати, він вселяв відданість і повагу і був одним з тих лідерів, які завжди відносяться до своїх підлеглих з добротою і турботою, - продовжував Блер. - Його життя є прикладом не тільки самовідданої суспільного служіння, але і твердої віри в готовність долати міжпартійні суперечності в інтересах своєї країни».

Пауелл помер в понеділок у віці 84 років через ускладнення, викликаних COVID-19. Як наголошується в заяві його рідних, він був повністю вакцинований.

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