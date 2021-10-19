Студія Вашингтон. Помер Колін Пауелл, 65-ий Держсекретар США
Сьогодні у Студії Вашингтон. Україна може отримати 700 млн доларів наступного траншу кредиту від МВФ. Друг України Колін Павелл помер на 85 році життя - від ускладнень, спричинених коронавірусом. У Держдепі відзначають лідерство колишнього держсекретаря США. Росія з листопада припиняє роботу свого постійного представництва при штабквартирі НАТО, а також інформаційного бюро НАТО у Москві.
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