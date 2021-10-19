Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Помер Колін Пауелл, 65-ий Держсекретар США

Студія Вашингтон. Помер Колін Пауелл, 65-ий Держсекретар США
Embed
Студія Вашингтон. Помер Колін Пауелл, 65-ий Держсекретар США

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00
Direct link

Сьогодні у Студії Вашингтон. Україна може отримати 700 млн доларів наступного траншу кредиту від МВФ. Друг України Колін Павелл помер на 85 році життя - від ускладнень, спричинених коронавірусом. У Держдепі відзначають лідерство колишнього держсекретаря США. Росія з листопада припиняє роботу свого постійного представництва при штабквартирі НАТО, а також інформаційного бюро НАТО у Москві.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG