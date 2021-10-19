Глава Пентагону прибув до Києва

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва з офіційним візитом.

"Приземлився у Києві. Я тут, аби підтвердити нашу непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності Украни, її євро-атлантичних прагнень - а також висловити нашу відданість зміцненню здатності України стримувати подальшу агресію Росії", - написав Остін у своєму офіційному Твіттері.

У Києві главу американського оборонного відомства привітало посольство США.

У посольстві нагадали, що напередодні цього візиту Україна отримала понад 90 тонн боєприпасів зі США - другу партію додаткової допомоги на суму в 60 мільйонів доларів, яку президент Байден направив до України.

Це перший офіційний візит глави Пентагону в Україну, що відбувається в рамках європейського турне Грузія - Україна - Румунія.

Як уже повідомляло посольство США в Україні, у Києві Ллойд Остін зустрінеться з міністром оборони України Андрієм Тараном, щоб обговорити прогрес України у реалізації реформ в галузі оборони та військово-промислового комплексу, необхідних для просування її євроатлантичних прагнень, а також безпеку в Чорному морі. Після цього глава Пенгагону зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити двостороннє та регіональне співробітництво в галузі безпеки.

Ллойд Остін також візьме участь у церемоніалі вшанування полеглих захисників України біля Меморіального дзвону захисникам України.

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