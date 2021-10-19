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Час-Тайм. Головне про візит міністра оборони США до України

Час-Тайм. Головне про візит міністра оборони США до України
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Час-Тайм. Головне про візит міністра оборони США до України

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В ефірі Час-Тайм. Україну відвідав міністр оборони США – головні заяви, та що означає цей візит. Як західні оглядачі коментують візит Ллойда Остіна до України? Працівники ФБР здійснили обшуки у будинку російського олігарха Олега Дерипаски у Вашингтоні.

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