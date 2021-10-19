Міністерство фінансів США оприлюднило новий огляд санкційної політики США. Злочинне угруповання на Гаїті, яке викрало 16 американських та одного канадського місіонера, вимагає за бранців 17 мільйонів доларів. Дональд Трамп оскаржив у суді дії Комісії Палати представників США, що розслідує події 6 січня. Хто і коли може у США отримати дозу-підсилювач вакцини проти коронавірусу?
Час-Тайм. Головне про візит міністра оборони США до України
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жовтень 18, 2021
Час-Тайм. Україна - на крок ближче до отримання $700 млн. від МВФ
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жовтень 15, 2021
Час-Тайм. США пом’якшують правила в’їзду для туристів
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жовтень 14, 2021
Час-Тайм. США привітали українських воїнів зі святом
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жовтень 13, 2021
Час-Тайм. Міністр оборони США відвідає Україну
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жовтень 12, 2021
Час-Тайм. Про що домовляється Вікторія Нуланд у Москві?
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жовтень 11, 2021
Час-Тайм. Обов’язкова вакцинація у США та Україні - деталі
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