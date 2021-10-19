Час-Тайм. Головне про візит міністра оборони США до України

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Міністерство фінансів США оприлюднило новий огляд санкційної політики США. Злочинне угруповання на Гаїті, яке викрало 16 американських та одного канадського місіонера, вимагає за бранців 17 мільйонів доларів. Дональд Трамп оскаржив у суді дії Комісії Палати представників США, що розслідує події 6 січня. Хто і коли може у США отримати дозу-підсилювач вакцини проти коронавірусу?