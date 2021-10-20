Студія Вашингтон. Що означає візит Ллойда Остіна в Україну?

Сьогодні в Студії Вашингтон. Україну, в рамках європейського турне, відвідав міністр оборони США Ллойд Остін. Візит міністра оборони - це наголошення урядом США на стратегічній важливості Чорноморського регіону, а також сигнал Україні про важливість продовжувати демократичні реформи, - Бен Годжес. Працівники ФБР здійснили обшуки у будинку російського олігарха Олега Дерипаски у Вашингтоні.