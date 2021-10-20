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Час-Тайм. Обшук ФБР у будинках, які пов’язують із Дерипаскою - деталі

Час-Тайм. Обшук ФБР у будинках, які пов’язують із Дерипаскою - деталі
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Час-Тайм. Обшук ФБР у будинках, які пов’язують із Дерипаскою - деталі

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В ефірі Час-Тайм. Інфляція в Україні прискорюється, – директор Європейського департаменту МВФ. Посли США, ЄС та Великої Британії виступили зі спільною заявою про необхідність реалізації судової реформи в Україні. Комітет з банківської справи Сенату США розкритикував Адміністрацію Байдена через недостатнє втілення санкцій щодо "Північного потоку-2". ФБР провело обшук у двох будинках, які пов’язують із Олегом Дерипаскою - подробиці. Європейський парламент присудив премію ім. Андрія Сахарова Олексію Навальному. Український журналіст Владислав Єсипенко вже понад сім місяців перебуває за гратами в окупованому Криму: інтерв’ю з його дружиною. Авіаційна аварія у Техасі: всі пасажири і члени екіпажу змогли вибратися із літака.

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