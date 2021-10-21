Студія Вашингтон. Що в МВФ кажуть про інфляцію в Україні?
Сьогодні в Студії Вашингтон. Інфляція в Україні прискорюється – про це заявив директор Європейського департаменту МВФ. Посли США, ЄС та Великої Британії виступили зі спільною заявою про необхідність реалізації судової реформи в Україні. Комітет з банківської справи Сенату США розкритикував Адміністрацію президента Байдена через недостатнє втілення санкцій щодо "Північного потоку-2". Авіаційна аварія у Техасі: всі пасажири і члени екіпажу змогли вибратися із літака.
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