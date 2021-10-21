Час-Тайм. Уколи-посилювачі, вакцинація школярів – головні новини
В ефірі Час-Тайм. Відносини із Росією та ситуація в Афганістані – серед головних тем засідання міністрів оборони країн НАТО. Адміністрація з контролю над харчами та ліками США схвалила уколи-посилювачі від коронавірусу ще двома затвердженими в Америці препаратами. У Каліфорнії батьки та вчителі протестують проти рішення влади про обов'язкову вакцинацію школярів віком від 12 років. У Вашингтоні український дисидент та правозахисник Мирослав Маринович презентував англомовний переклад своєї книги спогадів. Як історія порятунку Дмитрика Свічинського дала старт глобальній кампанії "ДітиМиВстигнемо".
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жовтень 19, 2021
Час-Тайм. Головне про візит міністра оборони США до України
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жовтень 18, 2021
Час-Тайм. Україна - на крок ближче до отримання $700 млн. від МВФ
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жовтень 15, 2021
Час-Тайм. США пом’якшують правила в’їзду для туристів
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жовтень 14, 2021
Час-Тайм. США привітали українських воїнів зі святом
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жовтень 13, 2021
Час-Тайм. Міністр оборони США відвідає Україну