Час-Тайм. Уколи-посилювачі, вакцинація школярів – головні новини

В ефірі Час-Тайм. Відносини із Росією та ситуація в Афганістані – серед головних тем засідання міністрів оборони країн НАТО. Адміністрація з контролю над харчами та ліками США схвалила уколи-посилювачі від коронавірусу ще двома затвердженими в Америці препаратами. У Каліфорнії батьки та вчителі протестують проти рішення влади про обов'язкову вакцинацію школярів віком від 12 років. У Вашингтоні український дисидент та правозахисник Мирослав Маринович презентував англомовний переклад своєї книги спогадів. Як історія порятунку Дмитрика Свічинського дала старт глобальній кампанії "ДітиМиВстигнемо".