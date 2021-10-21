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Час-Тайм. Уколи-посилювачі, вакцинація школярів – головні новини

Час-Тайм. Уколи-посилювачі, вакцинація школярів – головні новини
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Час-Тайм. Уколи-посилювачі, вакцинація школярів – головні новини

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В ефірі Час-Тайм. Відносини із Росією та ситуація в Афганістані – серед головних тем засідання міністрів оборони країн НАТО. Адміністрація з контролю над харчами та ліками США схвалила уколи-посилювачі від коронавірусу ще двома затвердженими в Америці препаратами. У Каліфорнії батьки та вчителі протестують проти рішення влади про обов'язкову вакцинацію школярів віком від 12 років. У Вашингтоні український дисидент та правозахисник Мирослав Маринович презентував англомовний переклад своєї книги спогадів. Як історія порятунку Дмитрика Свічинського дала старт глобальній кампанії "ДітиМиВстигнемо".

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