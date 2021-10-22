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Студія Вашингтон

Cтудія Вашингтон. Що важливо знати про уколи-посилювачі вакцин

Cтудія Вашингтон. Що важливо знати про уколи-посилювачі вакцин
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Cтудія Вашингтон. Що важливо знати про уколи-посилювачі вакцин

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Адміністрація з контролю над харчами та ліками США схвалила уколи-посилювачі від коронавірусу ще двома затвердженими в Америці препаратами. У Каліфорнії батьки та вчителі протестують проти рішення влади про обов'язкову вакцинацію школярів віком від 12 років. Які думки мешканців Каліфонії щодо вакцинації їхніх дітей?

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