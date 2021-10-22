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Час-Time

Час-Тайм. Загибель українки Галини Гатчінс. Що відомо про трагедію?

Час-Тайм. Загибель українки Галини Гатчінс. Що відомо про трагедію?
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Час-Тайм. Загибель українки Галини Гатчінс. Що відомо про трагедію?

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В ефірі Час-Тайм. Українка Галина Гатчінс загинула під час зйомок фільму від пострілу Алека Болдвіна з реквізітної рушниці. Усе, що відомо про трагедію. Ніколи не відмовялала у допомозі молодим кінооператорам: спогади друга Галини Гатчінс.

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