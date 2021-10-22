У Брюсселі завершилася зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО - підсумки. Палата представників США просить Міністерство юстиції висунути кримінальні обвинувачення за неповагу до Конгресу Стіву Беннону. У відомих каліфорнійських виноробних регіонів - долини Напа та Сономи - з'явився конкурент – півострів Палос-Вердес.
Час-Тайм. Загибель українки Галини Гатчінс. Що відомо про трагедію?
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жовтень 21, 2021
Час-Тайм. Уколи-посилювачі, вакцинація школярів – головні новини
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жовтень 19, 2021
Час-Тайм. Головне про візит міністра оборони США до України
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жовтень 18, 2021
Час-Тайм. Україна - на крок ближче до отримання $700 млн. від МВФ
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жовтень 15, 2021
Час-Тайм. США пом’якшують правила в’їзду для туристів
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жовтень 14, 2021
Час-Тайм. США привітали українських воїнів зі святом
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