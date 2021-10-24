Дипломат США закликає Північну Корею припинити ракетні випробування і повернутися до переговорів

Сполучені Штати закликають Північну Корею зупинити низку ракетних випробувань і відновити переговори після зустрічі з південнокорейськими чиновниками в Сеулі. Про це заявив представник США з питань КНДР Сунь Кім після зустрічі з південнокорейськими чиновниками в Сеулі.

«Ми закликаємо КНДР припинити ці провокації та іншу дестабілізуючу діяльність і замість цього долучитися до діалогу», – заявив Сунь Кім.

Він повторив, що Сполучені Штати «готові зустрітися з КНДР без попередніх умов» і не мають «ворожих намірів» щодо Пхеньяна.

Кім поспілкувався з журналістами після зустрічі зі своїм південнокорейським колегою, представником Південної Кореї з ядерних переговорів Но Ґю Дуком у Сеулі.

Зустріч відбулася через кілька днів після того, як Північна Корея провела випробування балістичної ракети підводного човна – останнє в серії ракетних випробувань на тлі застою в ядерній дипломатії із Вашингтоном.

Як заявив американський дипломат, запуск порушив численні резолюції Ради Безпеки ООН і «становить загрозу для сусідів КНДР та міжнародної спільноти». За його словами, Сполучені Штати, як і раніше, віддані дослідженню можливостей «постійної та серйозної дипломатії» з Північною Кореєю і меті повної денуклеаризації Корейського півострова.

«Ось чому нещодавнє випробування Пхеньяну балістичної ракети, одне з кількох за останні шість тижнів, викликає занепокоєння і є контрпродуктивним для досягнення стійкого миру на Корейському півострові», – сказав Кім.

Адміністрація Байдена неодноразово заявляла, що готова зустрітися з Північною Кореєю «де завгодно і в будь-який час» без попередніх умов.

Натомість Північна Корея пов’язує повернення до переговорів залежить з відмовою США від того, що вважає ворожою політикою щодо Пхеньяну. Вона звинувачує Вашингтон і Сеул у тому, що ті говорять про дипломатію, одночасно нібито посилюючи напруженість власною військовою діяльністю.

21 жовтня Північна Корея заявила, що Сполучені Штати надмірно реагують на випробування БРПЧ, які вона назвала «оборонними», і поставила під сумнів щирість пропозицій Вашингтона провести переговори.

Минулого місяця Південна Корея стала восьмою державою у світі, що успішно випробувала SLBM. Крім того, держава, де розміщено понад 28 тисяч американських солдатів, оголосила плани про розвиток власних оборонних технологій та модернізацію систем безпеки.

Читайте також: "Північна Корея випробувала балістичну ракету підводного пуску"