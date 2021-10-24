В Узбекистані пройшли президентські вибори

У неділю в Узбекистані відбулися президентські вибори, в ході яких перемогу прогнозують чинному главі держави Шавкату Мірзійоєву, повідомляє агентство Рейтер.

Суперниками Мірзійоєва є чотири маловідомі провладні кандидати.

Трьом опозиційним партіям не дозволили зареєструватися або виставити кандидатів для участі в президентській гонці.

За даними Центральної виборчої комісії Узбекистану, близько 21,25 мільйона виборців мають право голосувати на 10 760 виборчих дільницях по всій країні. Глава ЦВК Джалоліддін Усманов повідомив, що 2,4 мільйона виборців проголосували протягом першої години голосування – це близько 12 відсотків виборців, що мають право голосу.

Громадяни Узбекистану, які проживають за кордоном, можуть проголосувати на одній з приблизно 100 виборчих дільниць при посольствах і консульствах Узбекистану.

Це шості президентські вибори в Узбекистані відтоді, як країна з населенням близько 35 мільйонів здобула незалежність від колишнього Радянського Союзу у1991 році.

Мірзійоєв намагався протистояти думці про те, що його уряд повертається до традицій авторитаризму. Зокрема, він відкрив Узбекистан для іноземних інвестицій, послабив обмеження свободи віросповідання та звільнив десятки політв’язнів.

Втім, як і його попередник Іслам Карімов, він має практично необмежену політичну владу, а його родичів звинувачують у використанні політичного впливу для накопичення багатств. Мірзійоєва також критикували за те, що він усунув своїх критиків та активістів перед голосуванням.

Мірзійоєв пообіцяв скоротити бідність за рахунок швидкого економічного зростання і поступово децентралізувати систему прийняття рішень, передавши частину повноважень районним радам.

За президентськими виборами в Узбекистані стежать близько 970 іноземних спостерігачів.

Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ направило в країну 28 довгострокових спостерігачів і 250 короткострокових. У проміжному звіті, опублікованому БДІПЛ 8 жовтня, відзначалося, що, хоча «зросла можливість критично висвітлювати деякі соціальні та політичні питання... залишається багато давніх проблем, в тому числі залякування та переслідування журналістів і блогерів, а також обмежувальна правова база для ЗМІ».

Жодні вибори, які проводилися в Узбекистані, поки не були визнані спостерігачами справедливими або демократичними.

До 11 ранку за місцевим часом більше третини виборців вже взяли участь в голосування. Ділянки закрилися о 20:00, а попередні результати очікуються в понеділок.

В матеріалі використані джерела Reuters

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