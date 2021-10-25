Час-Тайм. Розслідування загибелі Галини Гатчінс – розповіді свідків

В ефірі Час-Тайм. Світ кінематографу і Голлівуд шоковані трагічною смертю Галини Гатчінс. Як у Лос-Анджелесі вшановують її пам'ять. Нові деталі трагічного дня на знімальному майданчику фільму «Іржа» та розповіді свідків трагедії. Група Nobelium, яку США та інші країни пов'язують з російською зовнішньою розвідкою, здійснила нові кібернапади, - Microsoft. Діти у США віком від 5 до 11 років зможуть отримати вакцину вже у перший чи другий тиждень листопада, - Фаучі. Як у США намагаються лікувати пацієнтів із так званим “затяжним ковідом?