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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Група Nobelium здійснила нові кібернапади,-Microsoft

Студія Вашингтон. Група Nobelium здійснила нові кібернапади,-Microsoft
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Студія Вашингтон. Група Nobelium здійснила нові кібернапади,-Microsoft

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Працівники кіноіндустрії вшановують пам’ять Галини Гатчінс. Група Nobelium, яку США та інші країни пов'язують з російською зовнішньою розвідкою здійснила нові кібернапади, - Microsoft. Діти у США віком від 5 до 11 років зможуть отримати вакцину вже у листопаді. Наступними вихідними у США святкують Гелловін - у Нью-Йорку пройшов тематичний Собачий парад.

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