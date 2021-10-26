Студія Вашингтон. Група Nobelium здійснила нові кібернапади,-Microsoft

Сьогодні в Студії Вашингтон. Працівники кіноіндустрії вшановують пам’ять Галини Гатчінс. Група Nobelium, яку США та інші країни пов'язують з російською зовнішньою розвідкою здійснила нові кібернапади, - Microsoft. Діти у США віком від 5 до 11 років зможуть отримати вакцину вже у листопаді. Наступними вихідними у США святкують Гелловін - у Нью-Йорку пройшов тематичний Собачий парад.