Студія Вашингтон. Група Nobelium здійснила нові кібернапади,-Microsoft
Сьогодні в Студії Вашингтон. Працівники кіноіндустрії вшановують пам’ять Галини Гатчінс. Група Nobelium, яку США та інші країни пов'язують з російською зовнішньою розвідкою здійснила нові кібернапади, - Microsoft. Діти у США віком від 5 до 11 років зможуть отримати вакцину вже у листопаді. Наступними вихідними у США святкують Гелловін - у Нью-Йорку пройшов тематичний Собачий парад.
Випуски
-
жовтень 23, 2021
Студія Вашингтон. Трагедія на зйомках за участі Алека Болдвіна
-
жовтень 22, 2021
Cтудія Вашингтон. Що важливо знати про уколи-посилювачі вакцин
-
жовтень 21, 2021
Студія Вашингтон. Що в МВФ кажуть про інфляцію в Україні?
-
жовтень 20, 2021
Студія Вашингтон. Що означає візит Ллойда Остіна в Україну?
-
жовтень 19, 2021
Студія Вашингтон. Помер Колін Пауелл, 65-ий Держсекретар США
-