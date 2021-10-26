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Час-Тайм. Головне про нові правила перетину кордону США

Час-Тайм. Головне про нові правила перетину кордону США
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Час-Тайм. Головне про нові правила перетину кордону США

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В ефірі Час-Тайм. США внесли Україну до переліку країн із найвищим ризиком для подорожей з огляду на COVID-19. Що це означає, і що змінюють нові правила перетину кордону США, анонсовані Білим Домом? Президент США Джо Байден цього тижня вирушає у своє друге закордонне турне. Каліфорнія постраждала від потужного шторму, який до зазвичай посушливого штату приніс шквальні вітри, зливи і повені. Радник Байдена з глобальної енергетичної безпеки пояснив позицію президента щодо «Північного потоку-2». У Німеччині презентували перший в світі комерційний завод із виробництва синтетичного газу.

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