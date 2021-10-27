Студія Вашингтон. Як США оцінюють ситуацію з Ковід-19 в Україні?

Сьогодні в Студії Вашингтон. США внесли Україну до переліку країн із з найвищим ризиком для подорожей з огляду на COVID-19. Президент Джо Байден цього тижня вирушає у своє друге закордонне турне. Каліфорнія цих вихідних постраждала від потужного шторму, який приніс шквальні вітри, зливи і повені. Найбільш серйозні наслідки негода спричинила у тих регіонах, що раніше страждали від лісових пожеж.