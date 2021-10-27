Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Як США оцінюють ситуацію з Ковід-19 в Україні?

Студія Вашингтон. Як США оцінюють ситуацію з Ковід-19 в Україні?
Embed
Студія Вашингтон. Як США оцінюють ситуацію з Ковід-19 в Україні?

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. США внесли Україну до переліку країн із з найвищим ризиком для подорожей з огляду на COVID-19. Президент Джо Байден цього тижня вирушає у своє друге закордонне турне. Каліфорнія цих вихідних постраждала від потужного шторму, який приніс шквальні вітри, зливи і повені. Найбільш серйозні наслідки негода спричинила у тих регіонах, що раніше страждали від лісових пожеж.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG