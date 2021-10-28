Час-Тайм. Газова війна? Чого чекати Україні та Європі цієї зими?

В ефірі Час-Тайм. Президент Джо Байден вирушив до Європи - на економічний та кліматичний саміти. Що експерти кажуть про газову кризу у Європі, та що очікувати цієї зими Україні? На якому етапі перебуває розслідування вбивства черкаського журналіста Вадима Комарова.