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Час-Тайм. Газова війна? Чого чекати Україні та Європі цієї зими?

Час-Тайм. Газова війна? Чого чекати Україні та Європі цієї зими?
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Час-Тайм. Газова війна? Чого чекати Україні та Європі цієї зими?

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В ефірі Час-Тайм. Президент Джо Байден вирушив до Європи - на економічний та кліматичний саміти. Що експерти кажуть про газову кризу у Європі, та що очікувати цієї зими Україні? На якому етапі перебуває розслідування вбивства черкаського журналіста Вадима Комарова.

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Залучити американських партнерів до допомоги політв’язням в окупованому Криму - головна мета візиту до Вашингтона і Нью-Йорка правозахисників з України.

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