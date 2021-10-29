Студія Вашингтон. Президент Джо Байден вирушив до Європи

Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент Джо Байден вирушив до Європи. Чи можна вважати, що Росія таки використовує газ як зброю? Чого очікувати Україні цієї зими? Прокуратура Санта Фе не відкидає можливості висунення кримінальних обвинувачень у справі вбивства операторки-постановниці фільму Іржа Галини Гатчинс та поранення режисера.