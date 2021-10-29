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Час-Тайм. Байден у Європі: головне з першого дня візиту

Час-Тайм. Байден у Європі: головне з першого дня візиту
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Час-Тайм. Байден у Європі: головне з першого дня візиту

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В ефірі Час-Тайм. Час не говорити, а діяти: як у Римі кліматичні активісти зустріли лідерів Великої Двадцятки. Гелловін повертається: цьогоріч очікується, що на свято американці витратять 10 мільярдів доларів. У Нью-Йорку збігає крайній термін, до якого усі міські працівники міста мають отримати принаймні першу дозу вакцини від ковід-19, частина міських працівників опирається.

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